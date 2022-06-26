البحرين تستضيف الإثنين اجتماعًا للدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم"

أعلن مسؤولون إسرائيليون، أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة، وإسرائيل، و 4 دول عربية سيجتمعون في البحرين، يوم غدٍ الإثنين، بعد 3 أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون في اجتماع تاريخي في إسرائيل.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات، والبحرين، والمغرب، التي أبرمت اتفاقات سلام مع الدولة العبرية، العام 2020، (اتفاقيات إبراهيم) ومن مصر، التي أبرمت سلامًا مع إسرائيل العام 1979.

والتقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في إسرائيل، في مارس/ آذار الماضي، وحضر اللقاء أيضًا في النقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويًا، وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن، الذي يقيم أيضًا علاقات مع إسرائيل، منذ العام 1994، لكنه يوجه انتقادات متزايدة لها بشأن وضع القدس.

وأعرب بلينكن عن دعمه القوي لاتفاقات السلام، لكنه حذّر في الاجتماع الذي استضافته إسرائيل، في مارس / آذار الماضي، من أنها ”ليست بديلًا من تحقيق تقدم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل: المياه، والسياحة، والصحة، والطاقة، والأمن الغذائي، والأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن ”اجتماع الإثنين سيكون أيضًا حدثًا بارزًا قبل زيارة الرئيس الأمريكي المتوقعة للشرق الأوسط“.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والسعودية، في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز المقبل، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.