السيسي يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي المستجدات الإقليمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وآخر المستجدات الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مجالات عدة بمصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي ”دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي“، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأبدى الرئيس المصري تقديره لمواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن زايد ”الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة“.