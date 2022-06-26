الإمارات تنفي صلتها بتحالف عسكري مزعوم ضد إيران

نفت الإمارات انخراطها في تحالف عسكري مزعوم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة تسعى لإنشائه بين دول المنطقة لمواجهة إيران.

ونقلت وول ستريت جورنال رد الحكومة الإماراتية في بيان للصحيفة بشأن هذه الأنباء جاء فيه، أن ”دولة الإمارات العربية المتحدة، ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها“.

وأضاف البيان: ”علاوة على ذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل“.

وكانت الصحيفة زعمت أن الولايات المتحدة عقدت في شرم الشيخ المصرية اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل والدول العربية، في مارس/ آذار؛ لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع المزعوم يعد المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات والبحرين.

وبحسب الصحيفة، فإن الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية لم يؤكد عقد اجتماع شرم الشيخ المفترض، لكنه قال إن القيادة ”تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل؛ لحماية قواتنا والشركاء الإقليميين“.

وأضاف أن إيران ”هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط“.