الكاظمي في إيران بعد زيارة للسعودية.. هل يحيي المحادثات الثنائية؟

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وصل إلى طهران، اليوم الأحد، بعد يوم من زيارة لجدة؛ في مسعى لإحياء المحادثات بين الخصمين الإقليميين، السعودية وإيران.

وقطعت إيران والسعودية العلاقات بينهما في 2016 .

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: ”وصل رئيس الوزراء العراقي إلى طهران يصحبه وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين؛ لبحث القضايا الإقليمية والثنائية“.

وزادت حدة التوتر بين إيران والسعودية في 2019؛ بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية قالت الرياض إن إيران مسؤولة عنه.

وقال مسؤول إيراني لرويترز، إن ”استئناف المحادثات بين طهران والرياض سيُناقش خلال زيارة الكاظمي لإيران“.

وعُقدت الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية، في أبريل نيسان، بعد قيام إيران بتعليق المفاوضات، في مارس آذار، دون إبداء سبب لذلك.

وأجرى الكاظمي محادثات، أمس السبت، مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان في جدة. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المحادثات شملت العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

وتأتي زيارة الكاظمي لطهران بينما من المتوقع كسر الجمود المستمر منذ شهور في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، خلال الأيام المقبلة؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض، في منتصف يوليو تموز، ومن المتوقع أن تشمل المحادثات المخاوف إزاء أمن الخليج الناجمة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وشبكة وكلاء طهران في الشرق الأوسط.