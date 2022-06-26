"التايمز": الأمير تشارلز تسلم 3.2 مليون دولار نقدا من قطر في 2015

كشفت صحيفة بريطانية أن قطر قدمت نحو 3 ملايين يورو (3.2 مليون دولار) لولي العهد الأمير تشارلز، وأن المبلغ تم تمريره للجمعية الخيرية التابعة لولي العهد.

وأشارت صحيفة ”التايمز“ في تقرير السبت إلى أن المبلغ قدمه رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني خلال اجتماع خاص مع تشارلز في منزله الذي يعرف باسم ”كلارنس هاوس“ عام 2015.

وفي بيان، قال متحدث باسم ”كلارنس هاوس“ إن الأموال المقدمة خلال اجتماع 2015 ”تم تمريرها على الفور إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير والتي أكدت لنا أنه تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة“.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسليم الحقيبة التي تحتوي على النقود إلى اثنين من مستشاري تشارلز قيل إنهما قاما بعد الأموال يدويًا.

وقالت الصحيفة: ”تم إيداع الدفعات المالية في حسابات صندوق أمير ويلز الخيري“، مضيفة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المدفوعات كانت غير قانونية.

ولفتت إلى أن الشيخ حمد هو أحد أغنى أثرياء العالم ويطلق عليه لقب ”الرجل الذي اشترى لندن“ بعد أن استخدم ثروته، وكذلك تأثيره على صندوق الثروة القطري، للقيام باستثمارات ضخمة في لندن، بما في ذلك Shard و Harrods وإنتركونتيننتال لندن بارك لين.

وتابعت الصحيفة: ”لا يوجد دليل على أن الشيخ حمد لم يكن ينوي تحويل الأموال إلى المؤسسة الخيرية، ولم يكن حمد متاحًا للتعليق“.

وأكد رئيس أمناء المؤسسة الخيرية أنه تم تقديم تبرع 2015، ثم ناقش الأمناء، الذين لديهم واجب قانوني لحماية سمعة المؤسسة الخيرية، علاقة الحوكمة والجهة المانحة، مؤكدين أن المتبرع كان شرعيا، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن المؤسسة الخيرية أكدت أن التبرع لعام 2015 تم تقديمه نقدا ”بناءً على اختيار المتبرع“.

ووفقا للصحيفة، تعود علاقة تشارلز والشيخ حمد إلى فترة طويلة، إذ إنه في عام 2010 قيل إن تشارلز ضغط على حمد لإرجاء إعادة تطوير ثكنات تشيلسي في لندن بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (3.75 مليار دولار).

وقالت إن تشارلز التقى لاحقًا بأمير قطر لتناول الشاي في ”كلارنس هاوس“ حيث أثير الموضوع مرة أخرى، وإنه بعد ذلك قررت قطر إلغاء المشروع، ما دفع الأخوين كاندي، اللذين كانا يشرفان على التطوير، إلى رفع دعوى قضائية بقيمة 81 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) متهمين قطر بالانصياع لمطالب الأمير تشارلز.