أعلن الديوان الملكي في السعودية، صباح اليوم الأحد وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقال الديوان الملكي في بيان ”سيصلى عليها إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

ونعى عدد كبير من المغردين على موقع تويتر الأميرة الراحلة.

وكتبت مغردة باسم نوف: ”إنتقلت إلي رحمة الله سمو الأميره موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن اللهم اغفر لها ورحمها وأعافها واعفو عنها وأجعل ما أصابها تكفيراً وأجر وأنزل العزاء على قلوب احبتها وعائلتها وإنا لله وإنا إليه لراجعون“.

إنتقلت إلي رحمة الله سمو الأميره موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن اللهم اغفر لها ورحمها وأعافها واعفو عنها وأجعل مااصابها تكفيراً وأجر وأنزل العزاء على قلوب احبتها وعائلتها وإنا لله وإنا إليه لراجعون — نوف (@nouftta) June 26, 2022

ونعت مغردة باسم سارة سعود الأميرة الراحلة بالقول: ”انتقلت الى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميره موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن. نسأل الله ان يثيتها عند السؤال وان يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته“.

انتقلت الى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميره موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن. نسأل الله ان يثيتها عند السؤال وان يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته 🙏 — 🇸🇦Sarah_Saud🇸🇦 91 🇸🇦 (@s_s_333333) June 25, 2022

والأميرة موضي بنت عبد الرحمن هي رابع شخص يتوفى ممن يحملون لقب ”أمير“ في المملكة العربية السعودية خلال شهر؛ حيث شهد الشهر الجاري وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود يوم 18 يونيو، وبعدها بيومين توفي الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

ولم تمر إلا 24 ساعة حتى أعلن الديوان الملكي في بيان عن وفاة الأميرة الجوهرة بن عبدالرحمن السديري، زوجة نجل ثاني ملوك السعودية، الأمير ماجد بن سعود بن عبدالعزيز.