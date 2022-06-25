أمير قطر يهنئ السيسي بذكرى "ثورة 30 يونيو"

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويشير مصطلح ثورة 30 يونيو للمظاهرات العارمة التي شهدتها مصر في ذلك التاريخ سنة 2013 وأسفرت عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان) من الحكم في 3 يوليو من نفس العام.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك أن الأمير تميم بن حمد الذي يزور مصر حاليا ”تقدم بالشكر لأخيه السيد الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدمًا بالتهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو“.

ووصل امير قطر إلى القاهرة أمس الجمعة، في أول زيارة له منذ نحو 7 سنين، شهدت خلالها العلاقات بين البلدين توترا واضحا، زادت حدته في 2017 حين قاطعت مصر رفقة 3 دول خليجية الدوحة لسنوات.

ووقال راضي إن الأمير القطري أعرب ”عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس (عبد الفتاح السيسي) على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية“.

ووفق البيان ذاته، فقد أكد الرئيس المصري ”على أن زيارة الأمير تميم تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين البلدين“.