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رد فعل النواب المعتصمين على حل مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 13:30 GMT

رد فعل النواب المعتصمين على حل مجلس الأمة الكويتي

أبدى نواب مجلس الأمة الكويتي المعتصمين داخل المجلس فرحتهم وتبادلوا التهاني بقرار حل مجلس الأمة الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم

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المصدر: فريق التحرير

أبدى نواب مجلس الأمة الكويتي المعتصمين داخل المجلس فرحتهم وتبادلوا التهاني بقرار حل مجلس الأمة الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد.

ونشر النائب مهند طلال الساير على حسابه على تويتر مقطع فيديو يهتف فيه النواب: الأمة ”مصدر السلطات“

وجاء قرار حل مجلس الأمة عقب أزمة سياسية جراء التوتر بين الحكومة ونواب معارضين وصولا إلى اعتصام نواب داخل المجلس احتجاجا على ما يصفونه ”بتعطيل الدستور“.

ويقول محللون إن هذا الاعتصام شكل تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد بحسب وكالة رويترز.

واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.

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