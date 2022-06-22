رد فعل النواب المعتصمين على حل مجلس الأمة الكويتي

أبدى نواب مجلس الأمة الكويتي المعتصمين داخل المجلس فرحتهم وتبادلوا التهاني بقرار حل مجلس الأمة الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد.

ونشر النائب مهند طلال الساير على حسابه على تويتر مقطع فيديو يهتف فيه النواب: الأمة ”مصدر السلطات“

شكرًا للشعب الكويتي الوفي صاحب الفضل بعد الله سبحانه

وسنظل كمل عهدتمونا مدافعين عن دستوركم مدافعين عن حقوقكم وكراماتكم وأموالكم والله على ما اقول شهيد#الأمة_مصدر_السلطات pic.twitter.com/uCRQexMjA9 — مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) June 22, 2022

وجاء قرار حل مجلس الأمة عقب أزمة سياسية جراء التوتر بين الحكومة ونواب معارضين وصولا إلى اعتصام نواب داخل المجلس احتجاجا على ما يصفونه ”بتعطيل الدستور“.

ويقول محللون إن هذا الاعتصام شكل تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد بحسب وكالة رويترز.

واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.