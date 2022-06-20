عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة الرسمية، إنه ”جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“.

وأضافت أن ”الشيخ عبدالله بن زايد أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد“.

ويوم الجمعة الماضي، حثت الإمارات، إيران على تقديم تطمينات لجيرانها بما في ذلك دول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي، بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية بشأن تعاونها معها والرد الإيراني على هذا الانتقاد، بحسب ”فرانس برس“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة النووية الإماراتية أعلن فيه عن منح الشركة المشغلة ترخيصا للبدء في العمل على إنتاج الطاقة من الوحدة الثالثة من بين أربعة مفاعلات.

وتملك الإمارات برنامجا نوويا سلميا هو الوحيد على مستوى الدول العربية.