محمد بن راشد يعلن تحويل موقع معرض إكسبو دبي إلى مدينة

أعلن الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، اليوم الإثنين، تحويل معرض ”إكسبو دبي 2020“ إلى مدينة ”إكسبو دبي“.

وقال بن راشد ”الإخوة والأخوات.. بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020.. الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عامًا .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى #مدينة_إكسبو_دبي.. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي“.

وأضاف ”مدينة إكسبو دبي ستكون صديقة للبيئة.. صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية.. صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر.. سيبقى سحر إكسبو مستمرًا.. ستبقى قبة الوصل.. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا“.

#محمد_بن_راشد: الإخوة والأخوات.. بعد النجاح التاريخي لمعرض #إكسبودبي2020 … الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى #مدينة_إكسبو_دبي .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي.#وام pic.twitter.com/K5a0uv2hvs — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 20, 2022

يذكر أن فعاليات الحدث الدولي ”إكسبو دبي 2020“ اختتمت في الـ31 من مارس الماضي بعد 6 أشهر وصفتها وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ بالتاريخية، حيث جمع المعرض العالم في مكان واحد.

وحمل المعرض الدولي شعار ”تواصل العقول وصنع المستقبل“ إذ دشنت الإمارات من خلاله رحلة أممية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.

وأضافت إمارة دبي إقامة المعرض _للمرة الأولى في الشرق الأوسط_ إلى سجل إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب ،لا سيما برج خليفة أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وزار نجوم عالميون المعرض، من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونوفاك ديوكوفيتش، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وقادة فرنسا والبرازيل وتركيا والمغرب.

وأقيم إكسبو دبي، في موقع على مشارف دبي كلّف نحو سبعة مليارات دولار، على مساحات شاسعة، وجهّز الموقع بتقنيات الجيل الخامس للاتصال؛ ما سيتم استثماره أيضا بعد نهاية المعرض.

وبحسب تقرير أعدته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“، فقد شكل ”إكسبو دبي 2020“ محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على صعيد المكاسب الإستراتيجية التي حققتها من الاستضافة الناجحة للحدث والتي عززت من موقعها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي.