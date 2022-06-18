أمير قطر يعزي في وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي

قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، التعازي في وفاة الأمير السعودي سعود بن محمد بن تركي آل سعود، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“ ، فقد ”بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود“.

ورحل الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الجمعة، ونعاه طيف واسع من السعوديين على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حين لم يتم الكشف عن أسباب وفاة الأمير سعود، إلا أن مواقع محلية تداولت معلومات بأن ”أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياة الأمير الشاب“، مرجحين أنه كان في الثلاثينيات من عمره.

والأمير الراحل سعود بن محمد بن تركي هو نجل الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وولد الأمير سعود في العاصمة الرياض، فيما ذكر أحد المغردين أن ”الأمير سعود درس في مدرسة الثغر النموذجية في طريق مكة“.

وقد ارتبط اسمه بالرياضة، وكان عضو شرف في النادي الأهلي في التسعينيات من القرن الماضي إلى أوائل العام 2000، ثم أصبح مشرفا في ألعاب الأهلي في عهد جده أبو تركي، كما عمل في إدارة الأعمال.

وعرف الأمير سعود بكتابته الشعر، وكانت آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ العام 2018، امتدح فيها الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتغنى بالوطن.