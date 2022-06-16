تعديل وزاري في سلطنة عمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم سلطانية، تضمن أحدها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته.

وبموجب هذا المرسوم، تم تعيين فهد بن محمود آل سعيد، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وعين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني، في حين عين الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، وسلطان الحبسي وزيرا للمالية.

كما تم تعيين مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية، وزيرة للتربية والتعليم، وعبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية، وعبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام، وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للتراث والسياحة.

سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني.

رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

سعيد بن محمد الصقري وزيرا للاقتصاد.

قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ليلى بنت عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية.

محاد بن سعيد باعوين وزيرا للعمل.

سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن.

محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.

كما أصدر السلطان هيثم مرسومين بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ونظام المحافظات، فضلا عن مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتقرر نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وتم بموجب مرسوم سلطاني آخر، تعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء، ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي، رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.