الكويت.. الديوان الأميري يعلن تعرض ولي العهد مشعل الصباح لوعكة صحية

قال الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى حاليا معظم صلاحيات الأمير، تعرض لوعكة صحية وإنه الآن ”يتمتع بصحة وعافية“.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ”الديوان الأميري يُطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد (81 عاما) يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة“.

وسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، المولود عام 1937، في أواخر العام الماضي أغلب مسؤولياته إلى ولي العهد، دون تحديد سقف زمني.

وتقلد الشيخ نواف، السلطة في الكويت في سبتمبر/ أيلول 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

والكويت حليفة الولايات المتحدة منتج رئيس للنفط وعضو في منظمة أوبك.