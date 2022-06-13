أبرزها النفط.. تعديل وزاري في البحرين يشمل 17 حقيبة

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الاثنين، مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا على حكومة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ولم يشمل التعديل الوزاري الذي طالت 17 حقيبة، وزارات السيادة كالداخلية والخارجية.

ووفق الوكالة، شمل التعديل الوزاري، تعيين كل من: الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، ومحمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة.

كما تضمن المرسوم الملكي أيضا، تعيين: نور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية المستدامة و فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة و إبراهيم بن حسن الحواج وزيرا للأشغال، ومحمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات، ويوسف بن عبدالحسين وزيرا للشئون القانونية وأسامة بن أحمد العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية وياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء.

وفي التعديل الوزاري الجديد بالبحرين، أسندت حقيبة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لنواف بن محمد المعاودة، وعينت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني، و حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء، و رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام.