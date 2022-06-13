الإمارات تدين الهجوم على مدينة أربيل العراقية بطائرة مسيرة مفخخة

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن ”دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي“، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت الوزارة عن ”تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب“، مؤكدة ”حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه“.

وانفجرت طائرة مسيرة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، في هجوم استهدف القنصلية الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن مصدر أمني.

وذكر بيان لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن الطائرة المسيرة الملغومة انفجرت على طريق صلاح الدين (بيرمام) على مشارف أربيل الساعة 9:35 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الطائرة المسيرة أُسقطت.

وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وإلحاق أضرار بعدة سيارات.

وأبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الكردي مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي، بأن بغداد ستتعاون مع أربيل لمحاسبة الجناة.

وقال الكاظمي، بحسب بيان صادر عن مكتبه نقله موقع قناة السومرية المحلية، إن ”الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة“.

وأضاف أن ”الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار“.

وأكد بارزاني في المقابل، ”أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن“.

واتهم إقليم كردستان العراق، حزب الله بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال مجلس أمن الإقليم، في بيان، إن ”الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل يأتي استمرارا للهجمات التي نفذت للضغط على إقليم كردستان“.

وأضاف أن ”الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم كانت موجهة نحو أربيل من قبل ميليشيا حزب الله في بلدة بردي“.