جورج قرداحي يثير غضبا خليجيا على تويتر بتصريحات جديدة

أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، غضب مدونين خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات جديدة له زعم فيها أن دول الخليج لم تقدم شيئا لبلده خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وتداول ناشطون على تويتر، مقاطع لتصريحات قرداحي الجديدة، والتي كان قد أدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية أيار/ مايو الماضي.

وتطرق قرداحي خلال المقابلة، إلى تصريحاته السابقة بشأن الحرب في اليمن، والتي أغضبت دول الخليج، ووصلت إلى طرد دبلوماسيين حينها، قبل أن يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال قرداحي في تصريحاته الجديدة للقناة العراقية، إن ”إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن“، معتبرا أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته“، حسب زعمه.

وأضاف قرداحي أن ”لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

وأثارت تصريحات قرداحي الجديدة غضب صحفيين ونشطاء خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الباحث في العلاقات الدولية، السعودي سلمان الأنصاري، عبر حسابه في تويتر: ”الخليجيون لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء… يعايروننا المتأيرنون بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من البدو في نفس الوقت!“.

"الخليجيين لم يعطوا #لبنان ولا حتى قطرة ماء" يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت! صدق المتنبي حينما قال:

"إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا" pic.twitter.com/qfugr3kQqn — Salman Al-Ansari (@Salansar1) June 9, 2022

من جانبه، قال الأمير السعودي خالد آل سعود: ”من جديد -كعادة اللئيم- يتنكر قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق“.

من جديد – كعادة " اللئيم " يتنكر #قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق ، ولا لوم على من جعل من الفأر النجس #نصر_إبليس قائداً ومُلهماً له ،،، .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) June 9, 2022

بدوره، كتب عبدالله الجاسر، الذي يعرف عن نفسه في تويتر، بأنه عضو الهيئة السعودية للمهندسين والجودة: ”لا حول وقوة إلا بالله.. أقسم بالله شيء مزعج وينرفز“.

وأضاف معلقا على تصريحات جورج قرداحي: ”معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو جورج_قرداحي“.

أما الإعلامي السعودي محمد بن هلال السياط، فكتب بدوره على تويتر: ”ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس.. الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!!“.