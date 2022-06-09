بينيت يزور أبوظبي ويلتقي برئيس الإمارات

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل اليوم الخميس إلى أبوظبي ”تلبية لدعوة“ من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد. سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما. pic.twitter.com/siu5cNLeci — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 9, 2022

وأضاف أوفير جندلمان في تغريدة على ”تويتر“، أن ”بينيت سيلتقى لاحقا بالرئيس محمد بن زايد“.

وكان حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ”تويتر“، قد نشر تغريدة قال فيها ”إنه تلبيةً لدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، توجه رئيس الوزراء، نتفالي بينيت، هذا الصباح إلى أبوظبي في زيارة خاطفة“.

تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، توجه إليها رئيس الوزراء، نتفالي بينيت، هذا الصباح في زيارة خاطفة. وتم استقبال رئيس الوزراء قبل قليل بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد. pic.twitter.com/Fukpiytb4s — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 9, 2022

ووفق الحساب، تم استقبال بينيت في مطار أبوظبي من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

للقاء الرئيس #محمد_بن_زايد.. رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يصل #أبوظبي حيث استقبله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ #عبدالله_بن_زايد pic.twitter.com/JIG0I2zZIE — إرم نيوز (@EremNews) June 9, 2022

يشار إلى أن الاجتماع المرتقب بين الشيخ محمد بن زايد وبينيت، هو ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.

وهذه أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أبوظبي منذ انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات شهر مايو المنصرم.