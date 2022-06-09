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أخبار

بينيت يزور أبوظبي ويلتقي برئيس الإمارات
تاريخ النشر: 09 يونيو 2022 9:33 GMT
تاريخ التحديث: 09 يونيو 2022 10:35 GMT

بينيت يزور أبوظبي ويلتقي برئيس الإمارات

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل اليوم الخميس إلى أبوظبي "تلبية لدعوة" من رئيس دولة الإمارات العربية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل اليوم الخميس إلى أبوظبي ”تلبية لدعوة“ من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أوفير جندلمان في تغريدة على ”تويتر“، أن ”بينيت سيلتقى لاحقا بالرئيس محمد بن زايد“.

وكان حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ”تويتر“، قد نشر تغريدة قال فيها ”إنه تلبيةً لدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، توجه رئيس الوزراء، نتفالي بينيت، هذا الصباح إلى أبوظبي في زيارة خاطفة“.

ووفق الحساب، تم استقبال بينيت في مطار أبوظبي من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

 

يشار إلى أن الاجتماع المرتقب بين الشيخ محمد بن زايد وبينيت، هو ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.

وهذه أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أبوظبي منذ انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات شهر مايو المنصرم.

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