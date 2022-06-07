الوزراء الجدد في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

أدى الوزراء الجدد في حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، في أعقاب الإعلان عن تعديل وزاري في حقيبة التعليم، وذلك أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب الوكالة الرسمية، تمنى الشيخ محمد بن زايد للوزراء ”التوفيق والنجاح بمهامهم في تطوير قطاع التعليم الحيوي وتحديثه بما يواكب مسيرة تقدم الدولة على مختلف المستويات، ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل لبناء جيل واعٍ ومتمكن من مهارات العصر، ومعتز بهويته الوطنية“.

وقال رئيس الإمارات، إن ”الاهتمام بجودة التعليم ونوعية مخرجاته ينطلق من إيماننا بأنه الطريق إلى المستقبل، وهو الرافد الأساس للتنمية التي يمدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن“.

من ناحيته، أكد الشيخ محمد بن راشد على ”ضرورة تطوير أدوات العمل بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وتسخير الجهود الحكومية كافة لدعم الملفات الحيوية“، مضيفًا: ”نحرص على تطوير أدوات العمل الحكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة، ونسخر كافة الجهود لدعم الملفات الحيوية“.

وبحسب ”وام“ أدى اليمين الدستورية كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزيرًا للتربية والتعليم، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت عوض مسّلم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

وجاء التعديل الوزاري بعد نحو 23 يومًا على تولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات، إذ أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في 14 مايو/ أيار الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفًا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية، في 13 مايو/ أيار الماضي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن المجلس عقد اجتماعًا في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، أعرب المجلس عن ”ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى، كما أراده زايد والمؤسسون دومًا، حارسًا أمينًا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات..“.