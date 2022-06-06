‎الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول محمد في الهند

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، معربة عن استنكارها ورفضها للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، ”رفض دولة الإمارات الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“.

ودعت الوزارة إلى ”ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، والتصدي لخطاب الكراهية والعنف وتعزيز المسؤولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنع أي ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة“.

وتوالت الإدانات في العالم العربي؛ احتجاجا على تصريحات تناولت الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم في الهند.

وكان حزب ”بهاراتيا جاناتا“ الهندي علق، يوم الأحد، عضوية المتحدثة باسمه نوبور شارما؛ بسبب تعبيرها عن ”آراء مخالفة لموقف“ حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يتهم باستمرار باستهداف الأقلية المسلمة في البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ويعيش نحو 8,7 مليون من بين 13,5 مليون مغترب هندي في منطقة الخليج وحدها، غالبيتهم في الإمارات (3,4 مليون)، والسعودية (2,5 مليون)، والكويت (نحو مليون هندي)، بحسب إحصائيات هندية رسمية.

وبعيد انتشار التصريحات، أزالت جمعية العارضية التعاونية جنوب غرب مدينة الكويت، مساء الأحد، البضائع الهندية من على رفوفها، فيما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاشا يجري حول اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.

وقال مدير جمعية العارضية التعاونية ناصر المطيري، لوكالة ”فرانس برس“: ”قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الإساءة للرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا نرضى بالإساءة للرسول“.

وفي القاهرة، اعتبر ”الأزهر“ في بيان أن التصريحات تمثل ”الإرهاب الحقيقي بعينه الذي يمكن أن يدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدى بكل حزم وبأس وقوة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين“.

واعتبرت تصريحات شارما، سببا في اندلاع صدامات في ولاية ”أوتار براديش“ الهندية، يوم الجمعة، وطالبت منظمات إسلامية هندية عدة بتوقيفها.

وبررت شارما، عبر منصة ”تويتر“ تعليقاتها بأنها جاءت ردًا على ”الإهانات“ الموجهة ضد الإله الهندوسي ”شيفا“، وقالت: ”إذا تسببت كلماتي بإزعاج أو أساءت إلى المشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فأنا بموجب ذلك أسحب تصريحي دون شرط“.