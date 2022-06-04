الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة إلى شهرين، وفقًا لبنود الاتفاق الأساسي.

وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعت الإمارات كافة الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل، وفقا للبيان.

كما أكدت الإمارات على ”الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“، بحسب البيان.

ويوم الخميس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها.

وقال غروندبرغ في بيان: ”أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين، وستدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية“، أي بنهاية يوم الخميس.

وخاض المبعوث الأممي محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة، خلال الأيام الماضية، لدفعهم نحو تمديد الهدنة.

وبينما أعلن المتمردون الحوثيون والحكومة عدم ممانعتهم من التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطًا لذلك.

وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، في حين يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

وقال غروندبرغ في بيانه، إنه ”لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق، وتشغيل الرحلات التجارية، وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله“.

وتابع المبعوث الأممي: ”سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالًا ونساءً“.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن 19 مدنيا لقوا مصرعهم باليمن وأصيب 32 آخرون في حوالي 20 حادثة مرتبطة بالصراع خلال شهري الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية؛ وذلك بسبب ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل في بيان: ”نتجت هذه الخسائر بأغلبيتها عن ألغام أرضية. وعن متفجرات من مخلفات الحرب؛ ما يؤكد مخاطر هذه الأجهزة التي تهدد حياة المدنيين وغالبا لفترات طويلة من الزمن، وتؤدي إلى سقوط قتلى أو تتسبب بإصابات خطيرة“، بحسب وكالة ”رويترز“.