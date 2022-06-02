الكويت تستدعى القائم بأعمال سفارة أمريكا بسبب منشورات "تدعم المثلية"

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم

هولتسنايدر، بسبب تغريدات ”تدعم المثلية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية ”استدعت مساء يوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبداللطيف الأحمد“.

وأوضحت أن الاستدعاء كان ”على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية“.

وأضافت الوكالة أن ”الأحمد سلم هولتسنايدر مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره، وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت“.

كما شددت المذكرة على ضرورة ”الالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، غردت السفارة الأمريكية في الكويت، عبر حسابها في تويتر قائلة: ”دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون“.