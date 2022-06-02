السفارة الأمريكية تستفز الكويتيين بتهنئة المثليين بـ "شهر الفخر"

أثارت السفارة الأمريكية في الكويت، جدلا واسعا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تغريدة في حسابها على ”تويتر“، هنأت فيها المثليين بمناسبة ”شهر الفخر“، الذي يصادف في شهر حزيران/ يونيو من كل عام، وهو شهر مخصص للاحتفال بذوي الميول الجنسية المغايرة في كثير من دول العالم.

وجاء في التغريدة الداعمة لفئة المثليين، والمنقولة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: ”دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون“.

دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون." pic.twitter.com/YptuptZJE6 — U.S. Embassy Kuwait (@USEmbassyQ8) June 2, 2022

واستفزت هذه التغريدة التي أشارت إلى حق المثليين في العيش بكرامة واحترام دون خوف، كثير من نواب وحقوقي ونشطاء الكويت الذين طالبوا سلطات بلادهم بالتحرك رسميا تجاه السفارة، إثر هذه التغريدة التي اعتبرها كثيرون أنها تحدٍّ واعتداء على دين وقيم وتقاليد الدولة.

وقال النائب في مجلس الأمة، الدكتور عبد الكريم الكندري، إن ”إعلان السفارة بمنشورات دعمها للمثلية مخالف للمادة 41 فقرة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزمها باحترام قوانين الدولة المستقبلة لها وأنظمتها“.

وأضاف الكندري بأنه على السفارة حذف ما نشرته، والاعتذار، كما طالب وزارة الخارجية الكويتية باستدعاء القائم بأعمال السفارة وتوجيه رسالة احتجاج له.

نشر السفارة الأمريكية منشورات تدعم المثلية عبر حساباتها مخالف للمادة ٤١ فقرة ١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزمها باحترام قوانين الدولة المستقبلة لها وأنظمتها وعليها حذف مانشرته والاعتذار وعلى الخارجية الكويتية استدعاء القائم بأعمال السفارة وتوجيه له رسالة احتجاج. — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) June 2, 2022

بدوره، اعتبر النائب أسامة الشاهين، تصرف السفارة، أمرا مرفوضا وخارجا عن أصول العمل الدبلوماسي، قائلا: ”على السفارات الأجنبية احترام النظام العام للكويت ودينها الرسمي، سلوك السفارة الأمريكية مرفوض، وخروج متكرر عن أصول العمل الدبلوماسي، وعلى وزارة الخارجية مسؤولية وقفه وضبطه. وتغيير أسماء الأشياء لا يغير حقيقتها“.

على السفارات الأجنبية احترام النظام العام للكويت ودينها الرسمي: سلوك السفارة الأمريكية مرفوض، وخروج ”متكرر“ عن أصول العمل الدبلوماسي، على وزارة الخارجية مسؤولية وقفه وضبطه. تغيير ”أسماء“ الأشياء لا يغير حقيقتها! https://t.co/S6jJHpPsTp — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) June 2, 2022

وأعلن النائب أسامة المناور رفضه للتهنئة، مشيرا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث قال: ”وردت هذه الفقرة في اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية العام 1961، ولا أظن بأن السفارة الأمريكية تجهلها؛ لذلك ننتظر تحرّك الخارجية بشأن ترويج السفارة الأمريكية في الكويت للشذوذ الجنسي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي“.

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي، إن ”طرح السفارة الأمريكية في الكويت لهذه القضايا المثيرة للجدل، لايخدم القضية المطروحة ولا الصورة الأمريكية في المجتمع الكويتي الذي لا يرى هذا الموضوع سوى أنه استفزاز لا أكثر… بدليل عدد التعليقات“.

طرح السفارة الأمريكية في #الكويت لهذه القضايا المثيرة للجدل لايخدم القضية المطروحة ولا الصورة الأمريكية في المجتمع الكويتي الذي لا يرى هذا الموضوع سوى أنه “استفزاز” لا أكثر..بدليل عدد التعليقات pic.twitter.com/MxwhpAviHa — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) June 2, 2022

ورغم الاستياء الواسع، فقد رأى البعض أن السفارة الأمريكية مارست صلاحياتها، وكان الناشط الليبرالي أنور عبد الصمد أحد الداعمين لحق السفارة بهذه التهنئة.

وقال عبد الصمد: ”تريدون محاسبة السفارة الأمريكية في الكويت؛ لأنها نقلت تصريح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي‼ بصفتي رئيس جمعية الحرية الكويتية، أدعم حق السفارة الأمريكية في ممارسة صلاحياتها مهما اختلفت الآراء و الأفكار معها“.

وتعتبر العلاقة الأمريكية الكويتية من العلاقات الوطيدة والمتينة في مختلف المجالات، ومرت العلاقة بين البلدين بمحطات كثيرة، من أبرزها مرحلة الغزو العراقي للكويت، حيث ساهمت قوات أمريكية في تحرير البلاد بعد الغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي، فضلا عن استخدام الجيش الأمريكي حاليا عدة قواعد عسكرية في الأراضي الكويتية.

وتعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، والتي يناقشها النشطاء بين الحين والآخر وسط ردود فعل متباينة تجاه التعامل الرسمي والشعبي مع هذه القضية.

وكان بعض المثليين في الكويت قد تقدموا في العام 2007، بطلب لإشهار جمعية باسم ”جمعية الحرية“، إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.

ويسعى نواب كويتيون لتشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر ومن يتم وصفهم بـ ”الشاذين جنسيا“، حيث تقدم النائب أسامة المناور، العام الماضي، باقتراح قانون نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدم به المناور على أن المقصود بـ ”الشذوذ الجنسي“ هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.