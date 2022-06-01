موسكو: وزيرا خارجية السعودية وروسيا يشيدان بمستوى التعاون في أوبك+

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف التقى يوم الثلاثاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وإن الوزيرين أشادا بمستوى التعاون داخل أوبك+.

وأضافت الوزارة في بيان ”أشارا إلى تأثير التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية فيما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية للهيدروكربونات في هذا القطاع المهم استراتيجيا“.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعهما في الرياض الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية مستعدة للمساهمة في تحقيق حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وقال الأمير فيصل إن المملكة تدعم الجهود الهادفة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

ووصل لافروف إلى الرياض بعد مغادرته البحرين حيث التقى الملك وولي العهد وبحثا الحرب في أوكرانيا.

وفي مارس / آذار ، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة مستعدة لبذل كل الجهود للوساطة بين موسكو وكييف.

ويأتي اللقاء بين لافروف وبن فرحان، قبيل لقاء مرتقب الأربعاء يجمع بين لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مسؤولين خليجيين.

سمو #وزير_الخارجية يستقبل وزير الخارجية الروسي، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/MgwFBXKUBP#واس_عام pic.twitter.com/g0hAuYTnar — واس العام (@SPAregions) May 31, 2022

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن من المتوقع أن يلتقي لافروف، الموجود بالبحرين اليوم الثلاثاء، بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والتزمت دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني على الرغم من دعوات الغرب لها للمساعدة في عزل روسيا.

وقال وزير الخارجية العماني في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية يوم السبت، إن الأزمة تتطلب حلا أوروبيا وإن نهج ”معنا أو ضدنا“ لن يجدي نفعا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الاثنين ملقيا الضوء على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا.

وستأتي زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وترفع المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو تموز بمقدار 432 ألف برميل يوميا.

وتعرضت السعودية وغيرها من أعضاء أوبك لضغوط شديدة من الغرب لزيادة إنتاج النفط وتهدئة الأسعار في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقاومت المملكة حتى الآن مثل هذه الضغوط، وتقول إن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية، وصعوبات تتعلق بقدرات التكرير، والضرائب المرتفعة في العالم الغربي وليس بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

لكن الغرب لم يتوقف.

وقالت مصادر هذا الشهر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يبحثون توقفه في السعودية وكذلك إسرائيل بعد أن يسافر لحضور قمتين في ألمانيا وإسبانيا أواخر يونيو/ حزيران.