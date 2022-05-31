بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.. ملك البحرين يستقبل لافروف

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير، الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بحث آل خليفة ووزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا.

وأكد ملك البحرين على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدولي وضرورة اللجوء الى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل الى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين.

وكلف آل خليفة الوزير الضيف بنقل ”تحياته وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والنماء والازدهار“.

وكالة الأنباء البحرينية: الملك #حمد_بن_عيسى كلف وزير الخارجية الروسي لافروف خلال استقباله بقصر الصخير بنقل تحياته وتقديره للرئيس #بوتين مؤكدا أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية pic.twitter.com/kQEnnYUJvw — إرم نيوز (@EremNews) May 30, 2022

وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتأتي زيارة الوزير الروسي في ظل تعمق الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض الغرب المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الإثنين، على فرض حظر يشمل أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي إلى أوروبا.

كما شملت العقوبات خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين إقصاء ”سبيربنك“، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ ”هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت“.

وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.