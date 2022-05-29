خلوصي آكار يصل الإمارات في أول زيارة لوزير دفاع تركي منذ 15 عامًا

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الإثنين، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية يلتقي خلالها وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي.

وتعد زيارة آكار الرسمية إلى الإمارات، الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما.

ومن المنتظر أن يبحث البواردي مع الوزير التركي قضايا ثنائية وإقليمية، فضلا عن التعاون العسكري بين البلدين، وشؤون الصناعات الدفاعية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول.

وقال بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، إن الإمارات تتطلع للاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية في تركيا.

وأضاف إن الإمارات مهتمة بشكل خاص باستثمارات الطاقة المتجددة في تركيا.

وأضاف بن زايد: ”هناك اهتمام كبير من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام. تحدثنا عن بعض الأفكار، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.. وشركة (مصدر) الإماراتية لديها اهتمام بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص، أو مع الحكومة التركية“.

ولفت إلى مناقشتهما قطاع الطاقة المتجددة والشمسية والكهربائية، مبينا أن شركة ”مصدر“ الإماراتية تتابع عن كثب فرص الاستثمار بمجال الطاقة في تركيا.

وفق وكالة الأناضول التركية، أكد وزير الخارجية الإماراتي أنه يولي أهمية كبيرة للعمل المشترك مع نظيره التركي، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بما يخدم ويعزز المصالح المشتركة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالارتقاء بعلاقات البلدين.

ولفت إلى أنه استعرض مع تشاووش أوغلو الاتفاقيات التجارية بين البلدين، مؤكدا ضرورة رفع الأنشطة التجارية الثنائية.

وأعرب عن ثقته بإمكانية الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى الصعيد العالمي، وضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع اقتصاد البلدين إلى الأمام من حيث التنمية والتجارة، وتمهيد الطرق أمام الشركات الإماراتية والتركية في إطار التعاون الثنائي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن رغبة بلاده في توقيع اتفاقية التجارة الشاملة مع الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح تشاووش أوغلو أن العلاقات التركية الإماراتية دخلت مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن تركيا والإمارات تربطهما روابط تاريخية وثقافية وبشرية متجذرة، وأن البلدان لديهما إرادة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، قائلا ”دخلنا مرحلة جديدة في علاقاتنا“، وفق الأناضول.