البرلمان الإيراني يرحب بتعزيز التعاون مع الإمارات

أعرب النائب عن محافظة كرمان ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني شهباز حسن بور بيغلري عن ترحيب ودعم البرلمان الإيراني لتعزيز مجالات التعاون مع دولة الإمارات، حسب وكالة أنباء ”خانه ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني.

جاء ذلك بعد لقاء بين النائب الإيراني والقائم بأعمال سفارة الإمارات في طهران علي عيسى الزعابي.

وقال شهباز حسن بور بيغلري إن البرلمان الإيراني ”يرحب ويدعم دائما تعزيز العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإيرانية مع دول المنطقة، وخاصة مع دولة الإمارات“.

وأضاف أن ”الدول تتطلع دائما إلى النمو الاقتصادي والأمن المستدام لشعوبها، وإن وجود هذه العوامل في البلدين، يمكن أن يساعد كثيرا في تحسين مستوى التبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما“.

كما أشار إلى أن محافظة كرمان تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، قائلا: ”هذه المحافظة تحتضن 40٪ من مناجم خام الحديد وتحتل المرتبة الأولى من احتياطيات المعادن والنحاس في البلاد“.

وأضاف: ”هناك استعداد من قبل مستثمري القطاع الخاص في محافظة كرمان للاستثمار المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر ”بيت كرمان للصناعة والتعدين“ من أهم تلك الجهات المستعدة للاستثمار“.

وتابع: ”كما نأمل بأن يتم تشغيل رحلات جوية مباشرة بين مدينة كرمان و مدينة دبي، كما أننا في مجال السياحة، نحن مستعدون لاستضافة شعب الإمارات العربية المتحدة في المحافظة“.

ومن جهته قال علي عيسي الزعابي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران: ”لحسن الحظ تتزايد التفاعلات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ونأمل أن تتعزز هذه التفاعلات يوما بعد يوم“.

وأضاف: ”الإمارات تدعم أي استثمار في هذا البلد وتريد تسهيل القوانين المتعلقة بالمشاريع المشتركة“.

كما أشار القائم بالأعمال إلى زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين إيران والإمارات، وأكد: ”نحن على استعداد لزيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين“.