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طالبان توقع اتفاق تعاون مع الإمارات لإدارة 4 مطارات أفغانية
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 8:55 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 10:10 GMT

طالبان توقع اتفاق تعاون مع الإمارات لإدارة 4 مطارات أفغانية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع الإمارات لإدارة 4 مطارات دولية في أفغانستان. ونشرت حسابات تابعة للحركة على تويتر صورا قالت إنها

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع الإمارات لإدارة 4 مطارات دولية في أفغانستان.

ونشرت حسابات تابعة للحركة على تويتر صورا قالت إنها للحظة توقيع الاتفاق بين مسؤولين من طالبان ومسؤول في شركة ”GAAC“ الإماراتية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات.

وكان نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر قال إن الحكومة ستوقع اتفاقا مع الإمارات لتقاسم المسؤولية عن تشغيل المطارات في أفغانستان.

وجاء إعلان برادر على موقع تويتر، بعد محادثات استمرت على مدى شهور بين الحركة وكل من الإمارات وتركيا وقطر سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني في المطارات، بحسب رويترز.

وأرسلت قطر وتركيا فرقا فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات والأمن بالمطارات بعد أن غرقت أفغانستان في الفوضى عندما استولت طالبان على السلطة العام الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.

ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين قولهم إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحركة المتشددة على أن يراقب مقاتلوها المنشآت.

والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، وتديره حاليا وزارة الطيران المدني الأفغانية بمساعدة خبراء من قطر وصلوا بعيد انسحاب الولايات المتحدة.

وتسيّر شركتا الطيران الأفغانيتان كام إير وأريانا أفغان رحلات نحو دبي والدوحة وإسلام أباد وطهران من مطار كابول، كما تقوم شركة ماهان إير الإيرانية بتسيير رحلات جوية إلى كابول.

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