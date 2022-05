طالبان توقع اتفاق تعاون مع الإمارات لإدارة 4 مطارات أفغانية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع الإمارات لإدارة 4 مطارات دولية في أفغانستان.

ونشرت حسابات تابعة للحركة على تويتر صورا قالت إنها للحظة توقيع الاتفاق بين مسؤولين من طالبان ومسؤول في شركة ”GAAC“ الإماراتية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات.

The IEA and UAE’s GAAC has signed the ground handling agreement of Afghanistan’s airports. pic.twitter.com/z1y7bqnfDO

