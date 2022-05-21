حفتر والدبيبة في أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم السبت، التعزية في وفاة رئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين في أبوظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تلقى كذلك التهنئة بانتخابه رئيسا للدولة.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد ”تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، التعازي في وفاة رئيس البلاد السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة“.

وبحسب الوكالة، ”هنأ الدبيبة خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة“.

وأوضحت الوكالة أن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم“.

كما ”توجه بن زايد بالشكر والتقدير من الدبيبة، لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار“.

وفي خبر منفصل، ذكرت ”وام“ أن محمد بن زايد ”تلقى التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد من المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية“.

وأضافت أن ”المشير أركان حرب خليفة حفتر هنأ – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة“.

وتابعت: ”من جانبه، شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا الشقيقة، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات.. كما توجه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنيا الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق“.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد أعلن، يوم السبت الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع.

وقال بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات حينها، إنه ”تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قبل نحو أسبوع، عن عمر ناهز 73 عامًا، وأُعلنت حالة الحداد في البلاد لمدة 40 يومًا تنكّس خلالها الأعلام.