أمير قطر "متفائل" بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إنه يأمل في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتفاوضة بخصوص الملف النووي الإيراني، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في حل الخلافات.

وقال الأمير تميم، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: ”نأمل أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي، وقطر مستعدة للمشاركة في حل هذا الخلاف. تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن“.

وألمانيا وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا أطراف أيضا في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال الجمعة الماضي إنه يعتقد أن التقدم الذي تحقق خلال المحادثات بين مبعوثه والمسؤولين الإيرانيين في طهران هذا الأسبوع كاف لإعادة إطلاق المفاوضات النووية بعد شهرين من وصولها إلى طريق مسدود.

وتوقفت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى منذ مارس آذار، وهو ما يرجع في الأساس إلى إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال بوريل الذي كان يتحدث بينما عاد إلى أوروبا منسق المحادثات إنريكي مورا إن رد إيران كان ”إيجابيا بدرجة كافية“ بعد أن نقل مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.

وأضاف بوريل للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا ”هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها… دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف“ في وجود بادرة ”للتوصل إلى اتفاق نهائي“.

وتم في مارس آذار الماضي الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة للاتفاق الذي يهدف إلى إحياء اتفاق 2015 الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

توريد الغاز لألمانيا

وبشكل منفصل، أكد أمير قطر أن بلاده تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024. وتأكد بذلك نبأ كانت قد نقلته صحيفة هاندلزبلات الألمانية اليومية.

وتعتزم ألمانيا إنشاء منصات للغاز الطبيعي المسال وتسارعت وتيرة تنفيذ تلك الخطط مع سعيها للاستغناء عن واردات الغاز الأرخص القادمة من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.