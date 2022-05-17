لحظة انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ مساء اليوم الثلاثاء، لحظة انتخاب حكام الإمارات للشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد.

وقال الشيخ محمد بن زايد، مخاطبا حكام الإمارات، ”جئتم لتعزيتنا ونحن من نعزيكم في الشيخ خليفة رحم الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى“.

وكان أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، قد أعلن يوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع.

وقال بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات حينها، إنه ”تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وبحسب البيان، فإن ”الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة“.

وأعرب المجلس عن ”ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات..“.

ونقل البيان، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ”أعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي“.