وزير الخارجية الإيراني في أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتعد زيارة الوزير الإيراني إلى الإمارات هي الأولى منذ توليه منصبه، حيث التقى خلالها رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن عبد اللهيان ”قدم التعزية في وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد“، مرحّباً بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا جديدا للدولة الخليجية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد أعرب عبد اللهيان، في رسالة تعزية لنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تعاطفه مع دولة الإمارات وحكومتها في وفاة رئيس الإمارات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتوافد فيه زعماء ومسؤولون من دول حول العالم، على أبوظبي، لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هنّأ، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نقلته وكالة ”إرنا“ الرسمية.

وجاء في النسخة العربية للبيان على ”إرنا“ أن ”رئيسي تطلع في برقية التهنئة، بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الامارات العربية المتحدة، التي أرسيت منذ عهد الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيدا من النمو في عهد رئيسها الجديد، وبما يشمل كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين“، كما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن أن الوزير أمير عبد اللهيان، سيزور الإمارات يوم الإثنين.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في وقت سابق يوم الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ”أقدم التعازي لشعب وحكومة الإمارات الصديقة، وأتمنى (للدولة) مزيدا من الازدهار في ظل الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد“.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، السبت الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية يوم الجمعة.

ووفقا لبيان صدر حينذاك عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة الـ51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.