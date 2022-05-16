إبراهيم رئيسي يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

هنّأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نقلته وكالة ”إرنا“ الرسمية.

وجاء في النسخة العربية للبيان على ”إرنا“ أن ”رئيسي تطلع في برقية التهنئة، بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الامارات العربية المتحدة، التي أرسيت منذ عهد الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيدا من النمو في عهد رئيسها الجديد، وبما يشمل كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين“، كما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير أمير عبد اللهيان، سيزور الإمارات يوم الإثنين.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في وقت سابق يوم الإثنين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال زاده إنه ”من المقرر أن يزور عبداللهيان، الإمارات، يوم الإثنين“.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتوافد فيه زعماء ومسؤولون من دول حول العالم، على أبوظبي، لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ”أقدم التعازي لشعب وحكومة الإمارات الصديقة، وأتمنى (للدولة) مزيدا من الازدهار في ظل الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد“.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، السبت الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية يوم الجمعة.

ووفقا لبيان صدر حينذاك عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة الـ51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وكان وزير الخارجية الإيرانية، وجّه برقية تعزية لنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قال فيها: ”أحزنني نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأتقدم بالتعازي للإمارات العربية المتحدة الصديقة والشقيقة حكومة وشعبا“.

ويتواصل توافد زعماء ومسؤولين على أبوظبي، لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة، وتهنئة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للدولة.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد في أبوظبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن ”دعمه الكامل“ للشيخ محمد بن زايد.