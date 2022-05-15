أمير قطر يزور الإمارات للعزاء بوفاة الشيخ خليفة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، اليوم الأحد، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قدم التعازي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في المطار الرئاسي بمدينة أبوظبي.

وقالت الوكالة: ”كما قدم أمير البلاد، والوفد المرافق التعازي إلى أصحاب السمو أعضاء أسرة آل نهيان الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم العائلة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر وحسن العزاء“.

سمو أمير البلاد المفدى يعزي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وذلك في المطار الرئاسي بمدينة أبوظبي. #قناhttps://t.co/qqH03uN4Kb pic.twitter.com/1OeaC0MGIb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 15, 2022

وأشارت الوكالة، إلى أنه عقب ذلك، غادر الشيخ تميم، ”حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من الشيوخ“.