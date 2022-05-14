كامالا هاريس تزور الإمارات الإثنين المقبل

قال البيت الأبيض، السبت، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد غد الإثنين لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت المتحدثة الصحفية كريستين آلين إن هاريس سترأس وفدا أمريكيًا إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة، وسوف تلتقي بالشيخ محمد بن زايد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ في وقت سابق اليوم السبت ”صديقه القديم“ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان إن ”الإمارات شريك أساسي للولايات المتحدة“، مؤكدًا أنه يتطلع إلى ”تعزيز العلاقات“ بين البلدين ومستذكرًا رئيس الامارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وغدًا الأحد يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات لتقديم التعزية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت، كما يصل كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى أبوظبي في اليوم نفسه.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع حضره كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وحكام الإمارات الست الأخرى.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وحسب البيان، فإن ”الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة“.

وأعرب المجلس عن ”ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات..“.

وقال البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ”أعرب عن تقديره الثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي“.