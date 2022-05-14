قادة وزعماء يهنئون محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

بعث عدد من زعماء وقادة الدول العربية والغربية، اليوم السبت، برقيات تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ”بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قِبل المجلس الأعلى للاتحاد“، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد لانتخابه من جانب المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة، ونائب الأمير ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، بعثا ببرقيتين مماثلتين.

وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“.

وكان من بين القادة المهنئين، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي بعث برقية تهنئة بهذه المناسبة، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وفي بيان صادر عن الرئاسة المصرية، ”هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادًا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“.

ووجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تهنئة للرئيس الإماراتي المنتخب بالإجماع الشيخ محمد بن زايد، مجددًا حرصه على ”مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين“.

وأرسل الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد مهنئًا إياه بانتخابه رئيسًا للإمارات.

وقال في البرقية: ”أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، وانتخابكم بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“.

وأضاف الأسد: ”لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور، وبناء علاقات إستراتيجية متينة مع دول العالم، تحقيقًا لمصالح الإمارات، والمنطقة العربية عمومًا“.

وختم بالتعبير عن تطلعه إلى ”مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات، وتعزيز الشراكات في الميادين كافة، مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط، ومصالح مشتركة“.

كما هنأه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال في برقيته: ”يطيب لنا أن نتقدم لسموكم، وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف عباس: ”نسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات“.

وهنأت منظمة العالم الإسلامي، بدورها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد اختياره خلفًا لرئيس الإمارات الراحل.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تهنئته أن انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات سيسهم بتطوير العلاقات بين البلدين، معربًا عن أمله في مواصلة العمل المشترك بين روسيا والإمارات.