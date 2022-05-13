توقع مشاركة زعماء عرب وأجانب في تشييع رئيس الإمارات الراحل

علم موقع ”إرم نيوز“ أن عدداً من الزعماء الخليجيين والعرب والأجانب سيشاركون في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل لدولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وستُقام صلاة الجنازة على روح الشيخ خليفة بن زايد، اليوم، بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وترك نبأ وفاة الشيخ خليفة صدىً واسعاً في العواصم العربية والأجنبية، حيث نعى العديد من الزعماء الرئيس الراحل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: ”أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم“.

وأضاف: ”لقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“ .

كما نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الإمارات الراحل.

وقال الملك عبدالله الثاني في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ نقلتها وكالة الأنباء الأردنية: ”رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته“.

كما أعلنت عدد من الدول عن فترات حداد على روح الفقيد الكبير.

وتوفي، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة: ”تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو“.

وأضافت الوكالة: ”تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد ”السبت“ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.