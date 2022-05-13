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محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان رئيس الإمارات
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 11:20 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2022 11:55 GMT

محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان رئيس الإمارات

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

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نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على تويتر: ”بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين“.

وأضاف: ”اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقال محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد ”مرحلة التمكين“ وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمت وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي ، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه“.

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