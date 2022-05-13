اجتماع طارئ مرتقب للمجلس الأعلى للاتحاد لاختيار خلف للرئيس الراحل

من المرتقب أن يعقد المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اجتماعا طارئا لبحث الترتيبات الدستورية من أجل اختيار خلف لرئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

جدير بالذكر أن الشيخ خليفة بن زايد انتُخب رئيساً للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004.

ويعد الشيخ خليفة ثاني رئيس لدولة الإمارات يجري انتخابه من قبل المجلس الاتحادي، وقد خلّف في المنصب الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً لدولة الإمارات، لمدة خمس سنوات وفقاً للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ومن المقرر أنه بعد تشييع جثمان رئيس الإمارات، عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للاتحاد لبحث الترتيبات الدستورية.

ومن أبرز المحطات في حياة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، أنه عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ورئيساً لنظامها القانوني عام 1966، ثم ولياً للعهد لإمارة أبوظبي عام 1969.

وتولّى خليفة بن زايد رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي عام 1971، بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس.

وأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في 20 يناير 1974، ثم تم تعيينه نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد عام 1948 في قلعة المويجعي بمدينة العين. واسمه الكامل هو خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس، وهو النجل الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. والدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.