وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

توفي، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة: ”تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو“.

وأضافت الوكالة: ”تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم“.