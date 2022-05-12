محمد بن زايد يبحث مع قائد "المركزية الأمريكية" تعزيز التعاون الدفاعي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث ولي عهد أبوظبي والمسؤول العسكري الأمريكي – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – علاقات الصداقة و مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتناول الجانبان كذلك خلال الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة.