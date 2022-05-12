خامنئي لأمير قطر: مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران "متدن للغاية"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن حل مشاكل المنطقة بيد دولها ومن خلال الحوار، مشيراً إلى أن مستوى العلاقات بين إيران وقطر متدنٍ للغاية ويجب مضاعفته.

جاء كلام خامنئي خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له، الذي وصل إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية اليوم الخميس.

ونقل موقع المرشد خامنئي عن الأخير قوله إن ”حل مشاكل المنطقة بيد دول المنطقة ومن خلال الحوار، كما يمكن حل قضايا سوريا واليمن من خلال الحوار، الحوار الذي لا ينبغي أن يكون من موقع ضعف، بينما يعتمد الطرف الآخر، أي الولايات المتحدة وغيرها، بالأساس على القوة العسكرية والمالية“.

وخاطب خامنئي أمير قطر قائلاً: ”يجب علينا نحن دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا من خلال التوافق والتعاون بقدر ما نستطيع“، داعياً إلى ما أسماها بعدم ”الحاجة لتدخل الأجانب في المنطقة“.

وأضاف خامنئي، في البيان الذي نشره الموقع، أن ”المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدنٍ للغاية ويجب مضاعفته، وهناك أيضًا مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، والتي نأمل أن تكون مصدرًا جديدًا لتوسيع التعاون“.

وأشار إلى أن ”الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وقطر يجب أن تنفذ في جدول زمني محدد“.

كما انتقد المرشد الإيراني ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الشعب الفلسطيني، معتبراً ذلك ”حقيقة مريرة وضربة للعالم الإسلامي والعربي“، مضيفاً أنه ”في مواجهة هذه الجرائم تتوقع إيران أن يدخل العالم العربي الساحة السياسية بشكل صريح“.

ونقل موقع خامنئي عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوله في معرض حديثه عن اغتيال الصحفية الفلسطينية ”شيرين أبو عاقلة“ أمس في جنين شمال فلسطين بنيران القوات الإسرائيلية، ”إن الصهاينة ارتكبوا هذه الجريمة بدم بارد“.

وبحسب البيان، فإن أمير قطر ناقش مع خامنئي حل مشاكل دول المنطقة، ومنها سوريا والعراق واليمن، كما تطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر.

وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن يتحسن التعاون الاقتصادي بشكل ملحوظ العام المقبل بين إيران وقطر، وفقاً للبيان.