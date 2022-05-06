عبدالله بن زايد يهنئ يائير لابيد بعيد استقلال إسرائيل

هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بعيد الاستقلال الرابع والسبعين لدولة إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

ووفق الوكالة، أدان بن زايد بشدة خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، ”الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا ومعربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

وأضافت أنه ”جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة، في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين“.

كما ”بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأكد بن زايد أن ”العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدماً نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات“، مشيرا إلى ”وجود إرادة مشتركة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما“.