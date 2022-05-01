ابتزاز المسؤولين يثير جدلا في الكويت

أثار بيان رسمي كويتي حذّر من ابتزاز المسؤولين الحكوميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العقوبة القانونية، جدلاً واسعاً بين النشطاء ومنهم نواب في مجلس الأمة، اعتبروا أن البيان ”مبهم وينطوي على تهديد باسم القانون“.

وأكد البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام عزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها ”الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة“.

الإعلام": "الابتزاز والتنمر" على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/d0BSv75kyF — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) April 30, 2022

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن ”الوزارة رصدت استخدام أسلوب (التنمر والابتزاز الإلكتروني) بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي للدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية“.

وتعرَض البيان ومضمونه لانتقادات لاذعة، حيث قال النائب عبدالكريم الكندري: ”أن تقوم وزارة الإعلام بمخاطبة المجتمع ببيان يحمل نفساً تهديدياً فهو أمر مرفوض ومستنكر“.

وأشار الكندري إلى أن الأصل في حال رصد حالات ابتزاز لمسؤولين أو موظفين ”اللجوء إلى القضاء“.

النائب د. عبدالكريم الكندري رداً على بيان وزارة الإعلام : إن كان هناك رصد لحالات ابتزاز لمسؤولين أو موظفين بالإعلام فالقضاء له أبواب والشكوى لها سبلها أما أن تقوم وزارة الإعلام بمخاطبة المجتمع ببيان يحمل نفساً تهديدياً فهو أمر مرفوض ومستنكر. pic.twitter.com/aMf6DlnCHi — جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) April 30, 2022

وقال الإعلامي فيصل خليفة الصواغ، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي: ”بيان #وزارة_الإعلام بشأن #الابتزاز_الإلكتروني يحتاج إلى بيان.. ولن نقبل أن يتم استخدام القانون للترهيب أو مخالفة القانون مهما كانت مكانته أو صفته“.

بيان #وزارة_الإعلام بشأن #الابتزاز_الإلكتروني يحتاج إلى بيان .. ولن نقبل أن يتم إستخدام القانون للترهيب أو مخالفة القانون مهما كانت مكانته او صفته @MOInformation pic.twitter.com/v6qIphiDlZ — فيصل خليفة الصواغ (@Faisal_Al9awagh) April 30, 2022

ووصف الكاتب سعود العصفور بيان الإعلام بـ ”السيئ“، قائلاً ”بيان سيئ وينم عن عقلية قمعية من وزارة يفترض أن تكون الأبرز في دعم حرية التعبير! د. حمد روح الدين.. بيان مثل هذا يسيء لك مثلما هو مسيء للوزارة!“.

بيان سيء وينم عن عقلية قمعية من وزارة يفترض ان تكون الابرز في دعم حرية التعبير! د. حمد روح الدين.. @Rouh_AlDeen .. بيان مثل هذا يسيء لك مثلما هو مسيء للوزارة! pic.twitter.com/YToegS7aKo — سعود العصفور (@SaudAlasfoor) April 30, 2022

واعتبر الناشط حمد العليوة أن مصطلح الابتزاز هو مصطلح مطاطي، وكتب ”باجر اي انتقاد يحطونه في خانة الابتزاز.. مصطلح مطاطي فيه اسكات اي صوت ما يعجب المسؤولين الي يتقاعسون عن تحقيق مهامهم… حكومة برلمانية ومن الشعب هااا؟!!“.

باجر اي انتقاد يحطونه في خانة الابتزاز..مصطلح مطاطي فيه اسكات اي صوت ما يعجب المسؤولين الي يتقاعسون عن تحقيق مهامهم…حكومه برلمانيه و من الشعب هااا؟!! https://t.co/XIqLoSAG7k — Mr.Hamad Al-Elaiwa™ (@HAMADDDDDDD) April 30, 2022

وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن ”عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين“.

وذكر المصدر أن الوزارة ”تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز التي تعرض لها المسؤولون الحكوميون، وستضمها في مذكراتها التي سترفع للجهات الأمنية“.

وأشار إلى أن من دوافع ابتزاز المسؤولين ”السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة“.

ولفت إلى أن بعض الحسابات ”أصبحت تمثل خطراً يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبراً للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة“.

وتتابع وزارة الإعلام الكويتية كل ما تنشره المحطات والصحف والحسابات الإخبارية المرخصة وتتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات.

كما تشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، ووصل بعض أحكام السجن فيها بحق بعض المتهمين لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).