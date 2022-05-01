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ابتزاز المسؤولين يثير جدلا في الكويت
تاريخ النشر: 01 مايو 2022 6:53 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2022 7:20 GMT

ابتزاز المسؤولين يثير جدلا في الكويت

أثار بيان رسمي كويتي حذّر من ابتزاز المسؤولين الحكوميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العقوبة القانونية، جدلاً واسعاً بين النشطاء ومنهم نواب في مجلس

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثار بيان رسمي كويتي حذّر من ابتزاز المسؤولين الحكوميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العقوبة القانونية، جدلاً واسعاً بين النشطاء ومنهم نواب في مجلس الأمة، اعتبروا أن البيان ”مبهم وينطوي على تهديد باسم القانون“.

وأكد البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام عزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها ”الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة“.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن ”الوزارة رصدت استخدام أسلوب (التنمر والابتزاز الإلكتروني) بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي للدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية“.

وتعرَض البيان ومضمونه لانتقادات لاذعة، حيث قال النائب عبدالكريم الكندري: ”أن تقوم وزارة الإعلام بمخاطبة المجتمع ببيان يحمل نفساً تهديدياً فهو أمر مرفوض ومستنكر“.

وأشار الكندري إلى أن الأصل في حال رصد حالات ابتزاز لمسؤولين أو موظفين ”اللجوء إلى القضاء“.

وقال الإعلامي فيصل خليفة الصواغ، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي: ”بيان #وزارة_الإعلام بشأن #الابتزاز_الإلكتروني يحتاج إلى بيان.. ولن نقبل أن يتم استخدام القانون للترهيب أو مخالفة القانون مهما كانت مكانته أو صفته“.

ووصف الكاتب سعود العصفور بيان الإعلام بـ ”السيئ“، قائلاً ”بيان سيئ وينم عن عقلية قمعية من وزارة يفترض أن تكون الأبرز في دعم حرية التعبير! د. حمد روح الدين.. بيان مثل هذا يسيء لك مثلما هو مسيء للوزارة!“.

واعتبر الناشط حمد العليوة أن مصطلح الابتزاز هو مصطلح مطاطي، وكتب ”باجر اي انتقاد يحطونه في خانة الابتزاز.. مصطلح مطاطي فيه اسكات اي صوت ما يعجب المسؤولين الي يتقاعسون عن تحقيق مهامهم… حكومة برلمانية ومن الشعب هااا؟!!“.

وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن ”عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين“.

وذكر المصدر أن الوزارة ”تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز التي تعرض لها المسؤولون الحكوميون، وستضمها في مذكراتها التي سترفع للجهات الأمنية“.

وأشار إلى أن من دوافع ابتزاز المسؤولين ”السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة“.

ولفت إلى أن بعض الحسابات ”أصبحت تمثل خطراً يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبراً للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة“.

وتتابع وزارة الإعلام الكويتية كل ما تنشره المحطات والصحف والحسابات الإخبارية المرخصة وتتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات.

كما تشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، ووصل بعض أحكام السجن فيها بحق بعض المتهمين لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

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