محمد بن زايد لرشاد العليمي: لن ندخر جهدا في دعم اليمن

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، إن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في دعم اليمن، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد بحث اليوم السبت في أبوظبي، مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ”مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

وأفادت ”وام“ بأن ولي عهد أبوظبي هنأ رشاد العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن ”خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، على ”دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور ”، حسب ”وام“.

وقال ولي عهد أبوظبي إن ”دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات“، مؤكداً ”ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة“.

وشكر العليمي، وفق ”وام“، دولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وصل إلى دولة الإمارات، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستمر لأيام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“، فقد وصل العليمي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي رفقة نواب رئيس المجلس الرئاسي: عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق محمد عبدالله صالح، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وذكرت الوكالة أن العليمي ”سيجري مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن؛ لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني“.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده ”على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ“.

وأشار العليمي، حسب الوكالة، إلى ”الدعم الإماراتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية“.