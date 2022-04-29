الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج لنشرهم خريطة تشير إلى إسرائيل بدلا من فلسطين

أحالت وزارة الإعلام الكويتية فريق برنامج مسابقات يُعرَض على القناة الثانية في تلفزيون الكويت، التي تبث برامجها وأخبارها باللغة الإنكليزية، إلى التحقيق لعرضهم خريطة تشير إلى إسرائيل بدلا من فلسطين عن طريق الخطأ.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إن ”فريق البرنامج عرض خريطة خاطئة لدولة فلسطين تم على إثرها إحالته للتحقيق“.

#وزارة_الاعلام تحيل فريق برنامج مسابقات في القناة الثانية للتحقيق#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/Oz70PzgWRX — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) April 28, 2022

وأكد وزير الإعلام الدكتور حمد روح الدين على ضرورة تحري الدقة في العمل، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المقصرين.

وتعدّ الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميّا وشعبيّا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

وتأتي هذه الحادثة عقب أسابيع من فتح الوزارة تحقيقا مع إدارات في ذات القناة على خلفية حادثة دخول ”قط“ بشكل مفاجئ إلى استديو الأخبار أثناء بث النشرة الإخبارية مباشرةً على الهواء.

وظهر القط أثناء تسلله إلى استديو الأخبار من وراء مقعدي المذيعين اللذين تابعا النشرة دون الالتفات أو إبداء أي رد فعل تجاه القط.

وأحال وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي إدارات القناة والهندسة والخدمات الإنتاجية والأخبار إلى التحقيق، عقب تداول مقطع النشرة الإخبارية الذي وثَق دخول القط على نطاقٍ واسع، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

وأثار تسلل القط إلى استديو الأخبار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال تجاه هذه الحادثة بين من أبدى استغرابه من عدم الالتفات إلى هذا القط، وبين من رأى أن الحادثة عرضية وسبق أن وقعت حوادث مشابهة في قنوات عالمية، في حين اكتفى بعض النشطاء بتعليقات غلبت عليها الفكاهة.

وتتابع وزارة الإعلام الكويتية كل ما تنشره المحطات والصحف والحسابات الإخبارية المرخصة وتتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات.

وسبق أن تولت وزارة الإعلام التحقيق بأخطاء ارتكبتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ التي تم إنشاؤها بمرسوم قبل أكثر من 40 عاما، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، والتي عرضتها لانتقادات واسعة في العامين الماضيين.

ومن بين الأخطاء الفادحة التي وقعت بها الوكالة الرسمية نشرها مطلع العام الماضي صورة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مع خبر يشير إلى ولي العهد، قبل أن يتم تعديلها، وتم إحالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة إلى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع.

وفي نيسان/ أبريل العام الماضي، أحالت الوكالة المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة إلى التحقيق.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير 2020، نشرت ”كونا“ تغريدات منسوبة لوزير الدفاع آنذاك الشيخ أحمد منصور تحدثت عن نية القوات الأمريكية الانسحاب من الكويت، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في ”تويتر“ بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية، وقنوات فضائية عربية ودولية.

وأحال آنذاك جهاز أمن الدولة وافد مصري اشتبه به إلى التحقيق والمحاكمة، قبل أن يصدر حكم نهائي ببراءته في تموز/ يوليو الماضي من اختراق حساب الوكالة وإذاعة أخبار كاذبة وبث خبر انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.