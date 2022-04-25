مصدر مسؤول: إطلاق النار على الدبلوماسي الكويتي في واشنطن "عشوائي"

كشفت الصحف الكويتية عن تفاصيل حول حادثة إطلاق النار على سيارة الدبلوماسي محمد راشد العميري أمام إحدى المدارس في العاصمة الأمريكية واشنطن أثناء انتظاره خروج أبنائه من المدرسة.

وتبين أن حادث إطلاق النار وقع يوم الجمعة الماضي، حيث أقدم شاب على إطلاق النار على ضحايا عشوائيين من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية بالقرب من مدرسة إعدادية للنخبة في واشنطن.

ونجا الدبلوماسي العميري وهو سكرتير أول في سفارة الكويت، من إطلاق النار، حيث أنه كان ينتظر خروج أبنائه من المدرسة داخل سيارته، وفي تلك الأثناء تعرضت سيارته لإطلاق 14 طلقة إلا أنه لم يصب بأذى.

وقال مصدر دبلوماسي لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن الطلقات أصابت سيارة المستشار العميري، وإن إطلاق الرصاص كان عشوائياً من قبل المسلح الذي انتحر لاحقاً“.

وأكد المصدر الدبلوماسي ”عدم وجود دوافع شخصية لإطلاق النار على المستشار“.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“، ”إن المعلومات شبه مؤكدة بأن الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي عشوائي وغير مقصود، ولا يوجد هناك ما يدل على ترصد العميري“.

وأوضحت المصادر ”بأن السلطات الأمنية الأمريكية فتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت بمعاينة سيارة العميري، لاستكمال التحقيقات، وسيتابع أفراد من السفارة كل تفاصيل الحادث مع السلطات الأمريكية“.

وأشارت المصادر إلى أن المسلح ”أطلق عشوائياً أكثر من 20 طلقة أصاب العديد منها سيارة العميري، فضلاً عن إصابة عدد من الأشخاص“.

ويُذكر أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص فيما أقدم المهاجم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى ريموند سبنسر 23 عاما من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا وتم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر على ما يبدو إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليل يوم الجمعة إن التسجيل المصور ”يبدو أنه حقيقي تماما“ ولكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت اللقطات بثت مباشرة أو تم نشرها بعد تصويرها.

وأُحصيت 226 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 14% عن عام 2020.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصيب 16 شخصا على الأقل بإطلاق نار في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك.

وتشهد مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19.

وأطلق رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي الجديد إريك آدامز الذي تم انتخابه بناء على وعود بتحسين الوضع الأمني، خطة في نهاية كانون الثاني/يناير لمكافحة انتشار الأسلحة النارية بعد مقتل عنصري شرطة بالرصاص خلال عملهما.

وفي الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/ يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة مطلع الشهر الجاري.