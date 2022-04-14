محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان تعزيز التعاون ودعم العمل الخليجي المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، اليوم الخميس، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، ودعم العمل الخليجي المشترك.

وجرى اللقاء بين بن زايد وملك البحرين في قصر الصخير بمملكة البحرين، خلال زيارة قصيرة لمحمد بن زايد إلى المملكة.

#محمد_بن_زايد: التقيت أخي جلالة الملك #حمد_بن_عيسى في قصر الصخير في #البحرين.. وبحثنا العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ودعم العمل الخليجي المشترك.. سنواصل التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها وتنمية شعوبها.#وام pic.twitter.com/iCmlEuIv6c — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 14, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ بأن الجانبين بحثا ”عددا من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان ضرورة ”دعـم العمل الخليجي المشرك فـي إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه مـواجهة مـختلف التحديات الراهـنة“، حسب الوكالة الرسمية الإماراتية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات تاريخية، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، بحسب وام.

وأكد ولي عهد أبو ظبي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأشاد محمد بن زايد بما تشهده هذه العلاقات من ازدهار وتطور مستمرين.

Mohamed bin Zayed, King of Bahrain discuss consolidating cooperation ties #WamNews https://t.co/s144aTcywL pic.twitter.com/7CVUru5n0Q — WAM English (@WAMNEWS_ENG) April 14, 2022

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن اعـتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين بلاده والإمارات، موجها الشكر لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المـسانـدة لمـملكة البحـريـن عـبر مـختلف المحـطات.

وشدد العاهل البحريني على أهـمية المضي قدما في تعزيز مسارات التعاون المشترك، وضــرورة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتوسـيع آفاق التعاون المشـترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقـتصادي، واسـتكشاف فـرص تـنمية الـتعاون المشـترك فـي مجالات الـتكنولـوجـيا والـعلوم والـطاقـة والـطاقة المتجددة والبيئة والصحة والـتعليم بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.

وشدد ملك البحرين عـلى أهــمية وحــــدة الـصف الــــعربــــي، وتـــعزيـــز مـــسيرة الـــعمل الـــعربـــي المشـــترك، مـــا مـــن شـــأنـــه تـــلبية تـــطلعات الشعوب العربية“.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة الإفطار التي أقامها الملك حمد بن عيسى.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مملكة البحرين، حيث كان في وداعه في مطار قاعدة الصخير الملك حمد بن عيسى آل خليفة.