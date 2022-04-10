محمد بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها ملك المغرب

حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة إفطار أقامها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإقامة الملكية بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

وتبادل ملك المغرب والشيخ محمد بن زايد خلال المأدبة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن هذا لاستقبال يأتي ”اعتبارا لعمق روابط الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، التي تجمع على الدوام، الملك محمد السادس، بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيدا لوشائج المحبة الموصولة والتواصل الدائم التي تربط العائلتين الشقيقتين، ولعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة“.

حضر هذه المأدبة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرافقة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.