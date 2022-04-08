إيران: الكويت أبدت استعدادها لاستئناف المحادثات لتحديد الحدود المائية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات مع إيران لتحديد الحدود المائية بين البلدين.

وأضاف بيان للخارجية الإيرانية أن ”وزيري خارجية إيران والكويت بحثا في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والحوار“.

ووفق البيان فقد أكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال الاتصال على ضرورة تحديد الحدود المائية واستغلال الحقول المشتركة بين إيران والكويت، مشيرا إلى أن ”الكويت مستعدة لاستئناف المحادثات القانونية مع إيران“.

ودعا وزير الخارجية الكويتي نظيره الإيراني لزيارة الكويت لبحث تطور العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدا دعم الكويت للمفاوضات والحوار الإقليميين.

وكانت إيران قد أعلنت في 28 آذار/ مارس الماضي، أنها ستبدأ قريبا عمليات الحفر في حقل ”الدرة“ الغازي الذي تسميه إيران بـ“حقل آرش“.

والشهر الماضي، وقعت السعودية والكويت، وثيقة لتطوير حقل الدرة، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، تتقاسمها البلدان.

ويعود الخلاف على حقل ”الدرة“ إلى ستينيات القرن الماضي، وقت اكتشافه.