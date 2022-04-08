"الوزاري الخليجي" يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، فجر الجمعة، عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

وقال المجلس الوزاري في بيان صادر عنه، إنه ”يرحب بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتشكيل مجلس قيادة رئاسي لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية“.

كما أعرب المجلس عن ”دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والجهات الداعمة له لتمكينه من ممارسة واجباته في تنفيذ سياسات ومبادرات فاعلة تحقق الأمن والاستقرار في اليمن“.

كما كرر المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وعقد رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الخميس، الدورة 151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

ويوم الخميس، فوض الرئيس اليمني سلطاته إلى مجلس رئاسي وعزل نائبه علي محسن الأحمر، في تحركات تهدف إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بدء ”مرحلة جديدة ينعم بها المواطن اليمني بالسلام والبناء والإعمار، لينهض اليمن السعيد من جديد“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحجرف في اختتام المشاورات اليمنية اليمنية، أعمالها يوم الخميس بمقر الأمانة العامة بالرياض، التي انعقدت خلال فترة 29 مارس – 7 إبريل.

وقال إن ”عنوان هذا اللقاء كان المصارحة والشفافية لأجل اليمن الشقيق بعد أن استطاعوا بصدق إيمانهم بالمستقبل واليمن شعبا وأرضا وضع كل أفكارهم وآراءهم والتحديات والحلول على طاولة المشاورات اليمنية – اليمنية، بمشاركة ما يقارب ألف يمني ويمنية“.

وأضاف أن ”آمال أبناء اليمن تتجدد في الداخل والخارج، ممن كانوا يتابعون مشاوراتهم، وممن كانوا ونحن معهم، يراهنون على حكمتهم، لنقل اليمن من حاله الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها، وإعادة الأمن والاستقرار إليه، وإعلان بدء مرحلة جديدة ينعم بها المواطن اليمني بالسلام والبناء والإعمار لينهض اليمن السعيد من جديد“.